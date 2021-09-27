مكالمة هاتفية مع محتال تُفقد مواطنا نصف مليون ريال

وقع مواطن في العقد الرابع من العمر ضحية لمحتال ادعى أنه يعمل موظفا في البنك الذي يضع فيه المواطن أمواله، ثم تمكن في أقل من دقيقة من الاستيلاء على 500 ألف ريال.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفقا لـ”مكة”، إلى تلقى المواطن، في الأسبوع الماضي، اتصالاً هاتفيًا من شخص أكد أنه موظف من إدارة البنك، وادعى أن حساب الأول في حاجة لتحديث البيانات، ثم طلب منه تزويده برقم الآيبان والرقم السري.
واستجاب المواطن لطلبه ومنحه ما طلبه من بيانات، وبعد أقل من دقيقة طلب المحتال رقم الكود المرسل على جوال المواطن، فبادر الأخير بإعطائه رقم الكود، ولم تمر ثوان معدودة إلى أن وجد المواطن أن كل أمواله تم تحويلها لحساب آخر. وفق “أخبار 24”.
وأفاد المستشار القانوني، عبدالرحمن آل شيبان، بأن المجني عليه اتجه فورًا إلى البنك وأخبر مسؤوليه بأنه تعرض لعملية احتيال، تم إثرها سحب أمواله وتحويلها إلى حساب مؤسسة تابعة لامرأة، لكن البنك أبلغ المواطن بأنه خالف التعليمات بإبلاغ شخص مجهول عن البيانات الخاصة بحسابه، وأن عليه التوجه لمركز الشرطة لتقديم بلاغ.
وأضاف أن الشرطة اتخذت كل الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجرى إيقاف حساب المواطن وحساب المؤسسة التي تم التحويل على حسابها، ولا زالت الإجراءات مستمرة لاسترداد أموال المواطن.