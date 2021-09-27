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أخبار المناطق > أمر سام كريم بالموافقة على إجازة تملك أراضٍ واقعة ضمن مخطط صناعي في المنطقة الشرقية
27/09/2021   3:52 م

أمر سام كريم بالموافقة على إجازة تملك أراضٍ واقعة ضمن مخطط صناعي في المنطقة الشرقية

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صدر أمر سام بإجازة تملك الأراضي ضمن المخطط الصناعي رقم (1/697) المنطقة (ج) المعتمد من أمانة المنطقة الشرقية.

وكان الصك قد دُرس لدى فريق العمل الدائم في وزارة العدل المشكل بأمر سامٍ كريم للنظر في تضرر أصحاب الشأن من إيقاف صكوك أراضيهم أو إلغائها.

وأسهمت جهود فريق العمل في إنهاء دراسة عدد من الصكوك، ورفع التوصيات في شأنها.

يشار إلى أن هذه المعالجات تأتي في إطار رفع الضرر عن حسني النية، مع عدم الإخلال بالإجراءات النظامية التي تتخذها الجهات المختصة حيال محاسبة المتورطين في إصدار الصكوك المخالفة. وفق “أخبار 24”.

أمر سام كريم بالموافقة على إجازة تملك أراضٍ واقعة ضمن مخطط صناعي في المنطقة الشرقية

أخبار المناطق
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