“سابك” تتعاون مع “مايكروسوفت” لإنتاج “ماوس” من بلاستيك المحيطات

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، تعاونها مع “مايكروسوفت” لتصنيع “ماوس كمبيوتر” بهيكل خارجي يحتوي على 20% من البلاستيك المعاد تدويره من المحيطات والمجاري المائية التي تصب فيها، وذلك في إطار التوجه الجديد نحو إنتاج صناعات حديثة تعنى بالبيئة والاستدامة.
وأوضحت” سابك” أنها نجحت مع فريق التصميم في “مايكروسوفت” في التوصل إلى المادة التي تلبي متطلبات الجودة التي حددتها “مايكروسوفت”، ونجح البلاستيك الذي طورته “سابك” في أن يشكل 20% من إجمالي مادة تصنيع الهيكل الخارجي للمنتج، في الوقت الذي كان الهدف المحدد هو 10% فقط.
وبينت أنها تنوي تطوير نوع جديد من راتنج زينوي الذي سيكون أحد مركبات مادة التصنيع الجديدة، وسيتم تقديمه ضمن باقة منتجات وخدمات (تروسيركل™) ليتم استخدامها في منتجات (مايكروسوفت)، حيث سيشكل البلاستيك المعاد تدويره من المحيطات ما نسبته 20% من هذا الراتنج.
ومن المتوقع أن يسهم كل ألف طن من هذا الراتنج في إزالة 24 مليون زجاجة مياه بلاستيكية سعة 0.5 لتر (ذات الاستخدام الواحد) من المحيطات والمجاري المائية التي تصب فيها أو الشواطئ القريبة منها. وفق “أخبار 24”.
وأوضح مدير عام البلاستيكيات الحرارية الهندسية وحلول التسويق في “سابك” عبد الله العتيبي، أن هذا الحل يمثل نجاحاً للشركة في التغلب على تحديات إعادة تدوير بلاستيك المحيطات، الذي يفقد العديد من خصائصه الأصلية بسبب تعرضه لأشعة الشمس والمياه.
وأشار مدير عام الاستدامة في “سابك” فرانك كويجبيرز، إلى أن هذه الإضافة إلى باقة منتجات وخدمات (تروسيركل™) تعدّ نتيجة إيجابية للتوسع في إقامة علاقات التعاون عبر سلسلة القيمة، والعمل على توفير قيمة جديدة من البلاستيك المستعمل، من خلال ابتكار مواد أكثر استدامة.