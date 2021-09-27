منها توثيق العقود دون الدخول على “أبشر”.. “إيجار” يطلق حزمة خدمات جديدة ومتطورة

أعلن برنامج إيجار إطلاق حزمة من الخدمات والمزايا والتحسينات الجديدة للشبكة الإلكترونية، مما يسهم في رفع كفاءة الشبكة وتيسير إجراءات العملية الإيجارية وتوسيع مجالات التعاون مع شركاء القطاع الخاص.
وأوضح البرنامج أن التحسينات الجديدة شملت، تيسير آلية تسجيل العقود الجديدة من خلال 5 خطوات سهلة ومرنة، وتوثيق العقود إلكترونيا مباشرة دون الحاجة للدخول إلى منصة أبشر، وإضافة خاصية التجديد التلقائي للعقد التجاري، وإتاحة قناة جديدة لسداد الدفعات الإيجارية وشحن الرصيد عبر خدمة (مدى)، كما مكَّن المستفيدين من سداد الدفعات جزئيًا وشحن الرصيد بشكل سهل وسريع.
وأشار إلى أن الشبكة أتاحت للأطراف الإيجارية جدولة الدفعات، إذ يمكن تعيينها تصاعديا أو تنازليا أو من خلال دفعات محددة أو مرنة، ويمكن اختيار إحدى قنوات الدفع لكل دفعة إيجارية، وإضافة بيانات الحساب البنكي بعد توثيق العقد، كما تم تحسين عمليات تسجيل الوحدات العقارية وخيارات البحث بين العقود أو العقارات والوحدات المسجلة مسبقاً لدى الوسيط العقاري.
يذكر أن “إيجار” أعلن تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين وحدة عقارية في الشبكة منذ إطلاقها في فبراير 2018، كما أعلن البرنامج توثيق أكثر من 3500 عقد إيجاري كمعدل يومي خلال أغسطس الماضي.
وفق “أخبار 24”.