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أخبار محلية > موقف إنساني.. مواطنة ترفض ترحيل خادمتها بعد اكتشاف حملها وتفتح لها ملفًا علاجيًا
27/09/2021   3:52 م

موقف إنساني.. مواطنة ترفض ترحيل خادمتها بعد اكتشاف حملها وتفتح لها ملفًا علاجيًا

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رفضت مواطنة من محافظة الدلم ترحيل خادمتها الأوغندية بعد أن أكدت الفحوصات الطبية حملها في الأسابيع الأولى، إذ وافقت على بقائها مع تخفيف الأعمال المنزلية عنها.

وقالت المعلمة حصة البسام وفقًا لـ”الوطن” إن العاملة قدمت قبل أشهر، وبعد وصولها وأثناء إجراء الفحوصات لها تم اكتشاف حملها، وبعد التواصل مع المكتب حول حمل العاملة، أكدوا أنها تحت التجربة ويحق لصاحب العمل ترحيلها أو استبدالها.

وأضافت المواطنة أنها رفضت ترحيل العاملة وفتحت لها ملفا بأحد المستشفيات لمتابعة حالتها الصحية إلى حين ولادتها، واتفقت معها أن تسافر إلى بلدها قبل ولادتها ومن ثم تعود.

موقف إنساني.. مواطنة ترفض ترحيل خادمتها بعد اكتشاف حملها وتفتح لها ملفًا علاجيًا

أخبار محلية
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