بهدف إشراك المواطن في تطوير الخدمات.. وزير “النقل” يطلق تطبيق 938

دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، تطبيق مركز الاتصال الموحد 938، والذي يهدف لاستقبال بلاغات واستفسارات واقتراحات المواطنين، لكل ما يتعلق بوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للموانئ.
ويتمتع التطبيق بعدد من المميزات والخدمات التي تسهل على مقدم البلاغ متابعة البلاغ، وتسريع عملية إيصال المقترحات والاستفسارات، للعمل على دراستها وتبني المقترحات التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتتم آلية تقديم البلاغ من خلال تحديد الموقع، ثم الضغط على إنشاء البلاغ، وبعد ذلك يتم كتابة الوصف وإرفاق صورة للبلاغ، حيث يمكن تحميل التطبيق على الأجهزة الذكية من خلال الرابط.
ويأتي هذا التطبيق كوسيلة هامة وفعالة لتسهيل عملية رفع البلاغات والاستفسارات والمقترحات، مما ينعكس إيجاباً على عملية تطوير قطاع النقل، وبما يسهم في مواصلة العمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن، والارتقاء بكل الخدمات. وفق “أخبار 24”.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية إلى رفع مستوى جودة الطرق للوصول للمركز السادس عالمياً، مع مواصلة خفض الوفيات على الطرق، والحفاظ على ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، كما سيعمل التطبيق على إشراك المواطن في عملية الإصلاح والتطوير في منظومة النقل.