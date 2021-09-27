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أخبار محلية > “الأرصاد”: نراقب احتمالية تكون حالة مدارية في بحر العرب
27/09/2021   3:52 م

“الأرصاد”: نراقب احتمالية تكون حالة مدارية في بحر العرب

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الإثنين)، أنه يراقب احتمالية تكون حالة مدارية في بحر العرب، فضلا عن متابعة مستجداتها عبر النموذج العددي السعودي بدقة 4.8km.

من جهته، أوضح الناطق الرسمي للمركز، حسين القحطاني، أن أغلب الأعاصير والعواصف المدارية التي تنشأ في بحر العرب تكون غالباً في شهري أكتوبر ومايو، وأشدها في مايو كإعصاري “جونو” و”مكونو”.

يذكر أن إعصار “مكونو” عبارة عن إعصار استوائي تكون في 21 مايو عام 2018 في بحر العرب، وأثر حينها على المناطق الواقعة في الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة العربية، أما إعصار “جونو” فتكون عام 2007، ويعد أقوى إعصار مداري يضرب الشواطئ المطلة على بحر العرب منذ عام 1977.

الطقس

وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: نراقب احتمالية تكون حالة مدارية في بحر العرب

أخبار محلية
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