عند تغير الفصول، ومع انخفاض درجة الحرارة، وارتكاب بعض العادات الخاطئة قد يصاب الشخص بنزلات البرد، والتي قد يعاني خلالها أعراضا تتشابه مع أعراض الأمراض التنفسية كافة كسيلان الأنف وآلام الحلق وارتفاع درجة الحرارة وأحيانا آلام الجسد والعطس والسعال.
وحتى لا تضعف مناعة الجسم ولا يصاب أي شخص بالذعر نتيجة تشابه الأعراض وبعض الأمراض التنفسية الأخرى كفيروس كورونا، فالوقاية خير من العلاج وهناك عدة نصائح يمكنك اتباعها لتجنب نزلات البرد مع تغير الفصول.
نظام غذائي صحي
لتجنب الإصابة بنزلات البرد خاصة مع تغير الفصول، عليك اتباع نظام غذائي صحي، كي يستمد الجسم العناصر الغذائية اللازمة لرفع المناعة ومقاومة الفيروسات ومسببات الأمراض.
ويمكن الإشارة للنظام الغذائي الصحي بأنه النظام الذي يعتمد على الخضراوات والفواكه والبروتين، ضمن 3 وجبات رئيسية.
ممارسة التمارين الرياضية
عليك الاستمرار في ممارسة الأنشطة الرياضية، كالمشي على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع، وهو ما يقي من الالتهابات والأمراض المزمنة ويقلل من إفراز الهرمونات المرتبطة بالتوتر والإجهاد وينشط الدورة الدموية.
النوم الجيد
وتشير الدراسات إلى أن النوم الجيد، يكسب الأشخاص مقاومة أكبر ضد الإصابة بالأمراض الفيروسية، فالجسم يطلق نوعًا من البروتينات أثناء النوم يساعد على مكافحة العدوى.
الحصول على اللقاحات
من الوسائل الفعالة للوقاية من الأمراض هو الحصول على اللقاحات اللازمة للإنفلونزا، وكورونا المستجد وغيرها، ولذا يجب مراجعة الطبيب أو التماس العناية الطبية لمعرفة مدى ملاءمة اللقاحات لجسم الإنسان.
الاهتمام بالنظافة الشخصية
تساعد النظافة الشخصية على تقليل الإصابة بالأمراض، ومن أهم العادات غسل اليدين قبل الأكل وعند العودة من الخارج وعند تحضير الطعام، أو القيام بأي نشاط فيه ملامسة للفم أو الأنف، مع تعقيم الأسطح واليدين. وفق “أخبار 24”.
تناول المشروبات الدافئة
تحتوي بعض المشروبات العشبية الدافئة، مثل الزنجبيل والقرفة والزعتر واليانسون، على مضادات الأكسدة، التي تساعد على محاربة الجذور الحرة التي تتسبب في العدوى والالتهاب، ويمكن الاعتماد على المشروبات الدافئة، لتخفيف أعراض نزلات البرد الخفيفة، مع مراعاة عدم تحليتها بالسكر، لضمان الاستفادة منها.