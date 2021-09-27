بالفيديو.. مهندس معماري: بناء السواتر والهناجر في المنزل مخالفة للنظام في هذه الحالة

أكد المهندس المعماري، محمد الحربي، أن بناء السواتر أو ما يعرف بـ”الهناجر” في المنازل يعد مخالفة نظامية، وذلك في حال تم بناؤها بعد الانتهاء من بناء المنزل.
ونصح “الحربي”، خلال استضافته في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، الراغبين في بناء الهناجر بإدخالها ضمن تصميم البناء قبل البدء في عملية التشييد لتجنب التشوه البصري، والوقوع في مخالفة نظامية.
وأشار إلى أن بناء السواتر بعد إتمام البناء يحدث تشوها بصريا، ولا يوفر إضافة أو تهوية جيدة للمنزل، فضلا عن أن بعضها يتم إنشاؤها دون مراعاة للأحمال أو حركة الرياح، مما قد يشكل خطرًا على سلامة الإنسان. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن بناء هذه السواتر يعرض صاحب المنزل أيضا لغرامة مالية، طبقا للمادة 35 من نظام المباني والطرق، لذا يُنصح بالاستعانة بمكاتب استشارية ومراكز الخدمات البلدية لعمل التصميم المناسب لهذه السواتر وأخذ التراخيص اللازمة لإنشائها.
التشوه البصري..
م. محمد الحربي: احذر قبل أن تنفذ “سواتر أو هناجر” في منزلك#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HsdJAWxwEi
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 26, 2021