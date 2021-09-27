فيديو جديد للأمير “الوليد بن خالد بن طلال” وهو يكتسي برداء أبيض وراية التوحيد

كشفت الأميرة ريما بنت طلال، مساء يوم أمس (الأحد)، عن مقطع فيديو جديد للأمير الوليد بن خالد بن طلال، الذي دخل في غيبوبة لأكثر من 15عاما.
وأظهر المقطع الأمير الوليد بن خالد، وهو يرتدي ملابس بيضاء، تغطيه راية التوحيد ومكتوب عليها “الوطن في قلوبنا”، كما زين الحائط من خلفه بصورته ويجاورها أعلام المملكة، وذلك تماشيًا مع اليوم الوطني الـ91، الذي جرى الاحتفال به يوم الخميس الماضي.
وعبرت الأميرة ريما بنت طلال، في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، عن حبها للأمير الوليد بن خالد، متمنية من الله -عز وجل- أن يشفيه ويعافيه. وفق “أخبار 24”.
وحظي المقطع بتداول كبير بعد نشره، وانهالت الدعوات التي ترجو من الله سبحانه وتعالى أن يشفي الأمير “الوليد بن خالد” ويعود لحياته الطبيعية.
حبيبي الله يحفظك ويشفيك ويعافيك . pic.twitter.com/VwnCjAazJc
— ريما بنت طلال (@Rima_Talal) September 26, 2021