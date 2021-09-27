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اخبار رياضية > قبل مواجهة أبها.. سجل مُقلق للنصر في مبارياته بـ”المحالة”
27/09/2021   4:02 م

قبل مواجهة أبها.. سجل مُقلق للنصر في مبارياته بـ”المحالة”

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يستعد فريق النصر لمواجهة أبها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ويسعى النصر إلى تحسين سجله على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي يحتضن مباريات أبها وضمك.

ولم يسجل النصر سوى فوز وحيد خلال 5 مباريات بدوري المحترفين في المحالة منذ 2008 بواقع خسارتين وتعادلين.

وتلقى فريق النصر الهزيمة أمام أبها بنتيجة 1-2 ومن ضمك 2-3 خلال آخر زيارتين له في المحالة ضمن الموسم الماضي. وفق “أخبار 24”.

وفاز النصر على ضمك بنتيجة 4-2 في المحالة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولكن في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

قبل مواجهة أبها.. سجل مُقلق للنصر في مبارياته بـ”المحالة”

اخبار رياضية
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