بالفيديو.. محمد نور يكشف عن خطأ “الاتحاد” برحيل هذا اللاعب.. ويهاجم الجماهير بسبب “المولد”

انتقد نجم فريق الاتحاد والمنتخب الوطني السابق، محمد نور، مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، بسبب قرار استبعاد المحترف الرأس أخضري غاري رودريغيز عن صفوف الفريق.
وقال محمد نور، خلال تصريحاته لبرنامج “ملعب SBC”: “من وجهة نظري أن الاتحاد أخطأ برحيل رودريغيز، واتضح في آخر مباراتين أن الفريق كان يحتاجه في الطرف الأيسر”.
وأضاف محمد نور أن مدرب الاتحاد كوزمين كونترا ما زال جديداً ومن المبكر الحكم عليه، ولكن يمكننا أن نحكم عليه في مباراة الأهلي المقبلة في ديربي جدة.
وتحدث “نور” عن ديربي جدة: “من الممكن أن يعود الأهلي للانتصارات عبر بوابة الاتحاد.. ومتى ما كان اللاعب عمر السومة جاهزًا بدنيًا وفنيًا، ترى الأهلي بشكل مختلف.. ويجب على جماهيره أن تصبر على مشروع النادي”. وفق “أخبار 24”.
وأشار نور في تصريحاته إلى اندهاشه من الحملة التي يقودها جمهور الاتحاد ضد المولد، مستغربًا من طلب التخلص من خدماته، موضحًا أنه لاعب من أصل 23 لاعبًا في الاتحاد.
محمد نور: من وجهة نظري #الاتحاد أخطأ برحيل رودريغيز. #ملعب_SBC_٤٧#ملعب_SBC pic.twitter.com/3ejT2RUT44
— #ملعب_SBC (@sbcsport) September 26, 2021
محمد نور: استغرب مطالبات جماهير #الاتحاد بإبعاد فهد المولد عن الفريق!#ملعب_SBC_٤٧#ملعب_SBC pic.twitter.com/g23hhQPrCl
— #ملعب_SBC (@sbcsport) September 26, 2021