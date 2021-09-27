وزير التعليم: نستهدف وصول جامعتين ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا ..وفتح المجال لطلب التعليم مدى الحياة

أكد وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، أن مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية فيما يتعلق بالتصنيفات العالمية للجامعات، هو وصول 6 جامعات إلى أفضل 200 جامعة بحلول عام 2025، ووصول 9 جامعات إلى أفضل 200 جامعة بحلول 2030، بالإضافة إلى وصول جامعتين إلى مصاف أفضل 100 جامعة عالميًا.
وأوضح في كلمته خلال انطلاق أعمال الجلسة الحوارية عن برنامج تنمية القدرات البشرية، اليوم (الإثنين)، أن البرنامج يركز أن تكون هناك شراكة مع القطاع الخاص في برنامج البحث والتطوير والابتكار، للتوجه نحو الأولويات الوطنية ذات القيمة المضافة اقتصاديًا.
وأشار إلى أن البرنامج سيعمل على تحقيق المستهدف من خلال تقييم الجامعات بناء على نسبة وسرعة التوظيف لمخرجاتها، مما يجعلها تراجع برامجها وخططها الدراسية بما يتوافق مع مهارات القرن الـ21.
وأبان أنه ينبغي أن يكون للجامعات تنوع دولي لأعضاء هيئة التدريس ومجموعة الباحثين بها، وأيضا في الطلاب فهناك مبادرة لتأشيرة علمية لاستقطاب أفضل الطلاب لهذه الجامعات المستهدفة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن عملية التعلم يجب أن تتاح للجميع وفقا للمبادرات الموجودة بالبرنامج، وهو ما يعني أنه ستكون هناك تغييرات في بعض لوائح الأنظمة الخاصة بالجامعات لإتاحة الفرصة لكبار السن لمواصلة التعليم الجامعي.
فيديو | #وزير_التعليم: #برنامج_تنمية_القدرات_البشرية سيعمل على تحقيق سرعة التوظيف بعد التخرج من الجامعة #الإخبارية pic.twitter.com/yJY2xJVI5G
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 27, 2021