بالفيديو.. بروفيسور يوضح إسهامات ماء زمزم في محاربة السرطان.. ويُصحح معلومة خطيرة بشأن تعبئته

كشف عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى، البروفيسور حامد المتولي، بعض أدوار ماء زمزم في محاربة السرطان.
وقال خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إن لماء زمزم آثارًا مقاومة للسُميات التي تفرزها المواد المسرطنة في جسم الإنسان، كما أنه يوقف الإنزيم المكون لهذه السموم بفضل نظامه الأيوني.
وصحح المتولي بعض الأمور الخاطئة عن مياه زمزم، أبرزها تسببه في إصابة الشاربين بالتسمم، حيث أرجع الأضرار التي قد تلحق ببعض الأشخاص إلى طريقة التعبئة غير الصحيحة في “الجوالين”. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن غياب النظافة في هذه “الجوالين” والمواد الرديئة التي تُصنع منها قد تسهم في نمو الطحالب، والتي بدورها قد تؤدي إلى إصابة الشاربين بمشكلات صحية، قد تصل إلى التسمم.
فيديو | البروفيسور حامد متولي:
ماء زمزم يحارب مرض “السرطان” #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/4l30EjRl2u
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 27, 2021