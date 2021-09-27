أوضح رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، خالد السبتي، أن مبادرتي الإطار الوطني للمهارات ومبادرة استشراف مهارات المستقبل ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، تهدفان إلى إكساب الشباب والشابات المهارات اللازمة لمواجهة التغيرات السريعة في سوق العمل ورفع تنافسيتهم محليا ودوليا.
وقال في كلمته خلال انطلاق أعمال الجلسة الحوارية عن برنامج تنمية القدرات البشرية، اليوم (الإثنين): التحدي الآن هو جودة المخرجات والمواءمة مع سوق العمل، وهذه المبادرات تهدف إلى تحديد المهارات المطلوبة للمهن القطاعية المختلفة ووضع البرامج التدريبية ذات العلاقة، وتعريف المهارات المطلوبة للأفراد، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم لتحديد نقاط القوة والضعف في المهارات المختلفة.
وأشار إلى أن تلك المبادرات تهدف كذلك إلى تحديد الفجوة بين المهارات في المهن والوظائف، وإمكانية تحسين مستوى مهارات الأفراد لتحقيق المتطلبات المحددة للوظائف المختلفة. وفق “أخبار 24”.
كما تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية والخاصة للوصول إلى الأفراد الذين يمتلكون المهارات المطلوبة في الوظائف المتاحة بما يخدم توظيف شباب وشابات المملكة ويرفع تنافسية المملكة محليا وعالميا.
فيديو | رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب: في #برنامج_تنمية_القدارت_البشرية سيتم التعريف بالمهارات وإتاحة الفرصة للأفراد لتحسين الكفاءة #الإخبارية pic.twitter.com/SVbs8p3Fee
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 27, 2021
فيديو | السبتي: التحدي الآن هو جودة المخرجات والمواءمة مع سوق العمل #الإخبارية pic.twitter.com/RbbnWWmjpW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 27, 2021