طالبة تمريض تتحدث عن دخولها للمهنة: والدتي السبب.. وأستخدم سماعاتها الطبية بعد 25 عامًا

كشفت إحدى طالبات التمريض، أن سبب التحاقها بالمهنة، والدتها التي تعمل بنفس المجال منذ 25 عامًا، وتعتبره إرثًا، ليأتي اليوم الذي ترتدي فيه سماعاتها ولبسها الطبي.
وأوضحت فاطمة التاروتي لـ”أخبار 24″، أنها تربت على مهنة التمريض منذ ولادتها، مبينة أن المهنة ليست جديدة عليها، كما أنها اكتسبت من والدتها الجانب الإنساني في تعاملها مع المرضى، بالإضافة للجانب العلمي من كلية محمد المانع للعلوم الطبية بالشرقية.
وبينت أن لديها مادة تتطلب التدريب على آلية فحص المرضى بواسطة السماعات الطبية، مشيرة إلى أنها استخدمت سماعات والدتها والتي استخدمتها أثناء عملها خلال 25 عامًا الماضية، واصفة جيل والدتها بجيل أهل العطاء، حتى ورثوا هذا العطاء وأضافوا عليه واستمروا به.
وذكرت أنه لا بد أن يكون لدى المجتمع وعي وإدراك أكبر لمهنة التمريض باعتبارها مهنة عظيمة وتستحق هذا العطاء، مؤكدة أنه مع 2030 تحتاج المملكة لطاقم سعودي متكامل من ممرضين وممرضات لأنهم ذوو كفاءة ولا يعيقهم سبب لدخول هذا المجال.