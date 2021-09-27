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اخبار رياضية > رسميا.. “الرياضة” تعلن استحقاق 15 ناديا بدوري المحترفين لدعم مبادرة الحوكمة
27/09/2021   10:42 م

رسميا.. “الرياضة” تعلن استحقاق 15 ناديا بدوري المحترفين لدعم مبادرة الحوكمة

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أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية بوزارة الرياضة، اليوم الإثنين، نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الأول من الموسم الرياضي 2022-2021، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تخولها الحصول على دعم إضافي وفقا لاستراتيجية الدعم في عامها الثالث.

وأجرى فريق الاستراتيجية تعديلا في آلية استحقاق الأندية للدعم الخاص بمبادرة الحوكمة بناء على درجاتها في التقييم، من خلال تقسيم المستحقين للدعم إلى خمس فئات الكل حسب تقييمه، بهدف مساندة الأندية وتحفيزها لرفع مستوى تطبيق معايير الحوكمة واستدامتها.

وكشفت النتائج الصادرة أن 15 ناديا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم بعد تقييم الربع الأول، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف مقدار الدعم لكل ناد بحسب درجته في التقييم.

وجاءت الأندية المؤهلة للحصول على الدعم بعد تقييم الربع الأول، كالتالي: “الفتح، الاتفاق، التعاون، الهلال، الطائي، الشباب، الفيصلي،الحزم، الفيحاء،الباطن، النصر،الاتحاد، الرائد، ضمك، أبها”.

بينما لم ينجح النادي الأهلي في تحقيق النسبة المطلوبة للحصول على الدعم، وفقا لبيان فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية بوزارة الرياضة.

الاندية

وفق “أخبار 24”.

رسميا.. “الرياضة” تعلن استحقاق 15 ناديا بدوري المحترفين لدعم مبادرة الحوكمة

اخبار رياضية
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