وزير “الموارد البشرية”: تنمية القدرات يستهدف حصول 80% من الخريجين على وظائف تناسب مؤهلاتهم خلال 12 شهرا من التخرج

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الإثنين، أن برنامج تنمية القدرات البشرية يمثل ركيزة أساسية لسوق العمل.
وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الحوارية عن برنامج تنمية القدرات البشرية، أن البرنامج يسعى لتحضير الشباب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، مشددًا على أهمية تدريب المواطنين على رأس العمل، بما في ذلك من لديهم خبرة طويلة تصل لـ20 عامًا.
وأشار إلى الاهتمام الذي يحظى به البرنامج، والذي تعد أهم دلائله هي رئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لهذا البرنامج، لافتًا إلى اهتمام ولي العهد بالمواطن السعودي، والذي يعد أهم ثروات المملكة.، موضحًا أن البرنامج يستهدف زيادة نسبة التوطين في الوظائف عالية المهارة بنسبة 40% على الأقل بحلول 2030، كما يستهدف حصول 80% من الخريجين على وظائف تناسب مؤهلاتهم خلال 12 شهرًا من التخرج.
وأضاف أن البرنامج يركز أيضًا على تأهيل الشباب في مرحلة الدراسة، وهو ما يجهزهم للدخول في سوق العمل بصورة أفضل ممن لم يتلقوا هذا التأهيل. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن اختيار التخصص المناسب لقدرات الشباب وسوق العمل هو أحد الأمور التي يستهدفها البرنامج، مؤكدًا أن البرنامج يسعى لتغيير نمط فكرة المواطن من البحث عن وظيفة إلى التفكير في ريادة الأعمال.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: #برنامج_تنمية_القدرات_البشرية ركيزة أساسية لسوق العمل وسيُسهم في رفع كفاءته.#قدراتك_مستقبلنا #واس_عام pic.twitter.com/SGL6Ycz2BZ
— واس العام (@SPAregions) September 27, 2021