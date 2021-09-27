وزير الصناعة: نستهدف قطاع صناعي جديد يعتمد على الكفاءات وليس الأيدي العاملة الرخيصة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية إبراهيم الخريف، اليوم الاثنين، أن القطاع الصناعي المستقبلي تم تصميمه ليقوم على قطاع صناعي قوي يتبني تقنيات حديثة.
وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الحوارية عن برنامج تنمية القدرات البشرية، أن المملكة ستحول طبيعة القطاع الصناعي الذي تم بناءه على مدى 50 عامًا، إلى قطاع صناعي جديد يعتمد بشكل أكبر على الكفاءات وبشكل أقل على اليد العاملة الرخيصة، مشيرًا إلى أن مخرجات برنامج تنمية القدرات البشرية ستكون لها دور رئيسي في هذا الجانب.
وذكر أن القطاع الصناعي التقليدي الكبير سوف يستمر قائم وبحاجة إلى كفاءات، موضحًا أنه سوف يكون هناك فرص كبيرة لريادة الأعمال في القطاع الصناعي، وذلك نظرًا لطبيعة الأعمال في المستقبل. وفق “أخبار 24”.
وأبان الخريف أن الوزارة تؤسس لأن يكون قطاعي التعدين والصناعة جاهزين لفتح فرص كبيرة للشباب والشابات تتناسب مع قدراتهم.
وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية: تصميمنا القطاع الصناعي المستقبلي يقوم على قطاع صناعي قوي يتبنّى التقنيات الحديثة، وسنحول طبيعة القطاع إلى قطاع صناعي جديد يعتمد بشكل أكبر على الكفاءات.#قدراتك_مستقبلنا #واس_عام pic.twitter.com/bpd9jem3Ud
— واس العام (@SPAregions) September 27, 2021