كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، عن تصاميم منتجعها الجبلي الجديد والمسمى بـ”دزرت روك” في أحد الأودية الواقعة ضمن منطقة المشروع على الساحل الغربي للمملكة.
وأوضحت الشركة أن المنتجع من تصميم شركة “Oppenheim Architecture” العالمية للتصميم المعماري وقد صممته بطريقة تحافظ على البيئة وتعززها، وتسمح للضيوف بالتواصل المباشر مع طبيعة وثقافة المنطقة المحلية في الوقت ذاته.
وسيمنح منتجع “دزرت روك” للزوار فرصة الاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة على مد البصر وصُمم المنتجع بطريقة تحافظ عليها لتستمتع بها الأجيال القادمة.
ولفتت إلى أن ممر عبور الزوار للمنتجع سيكون من خلال وادٍ طبيعي بين الجبال ويوفر المنتجع المبني بداخل الجبل 48 فيلا و12 جناحاً فندقياً بإجمالي 60 مفتاحًا، بتصاميمٍ معماريةٍ مدمجةٍ بالكامل مع الصخر الجبلي للحفاظ على منظره الجمالي.
وأشارت إلى أن زوار المنتجع سيستمتعون بمجموعة متنوعة من الوحدات السكنية الفاخرة من الغرف الأرضية، إلى الأجنحة الفندقية المبنية في منتصف الجبل، إلى عدد محدد من الغرف الفندقية المحفورة في الصخر الجبلي.
وأكدت الشركة أنه لضمان ألا يحول أي شيء بين الزوار والمناظر الطبيعية الفريدة، تم شق شبكة الطرق الموصلة للمنتجع على أطراف الوادي الرئيسي لتكون مخفية خلف المناظر الطبيعية الموجودة بالفعل، مما سيقلل بدوره من التلوث السمعي والضوئي.
وقالت إن منتجع “دزرت روك” الجبلي سيضم أرقى المرافق الفندقية بما في ذلك منتجع صحي عالمي ومركز للياقة البدنية، وكذلك أماكن معزولة مخصصة لتناول الطعام وكذلك واحة البحيرة المميزة، وسيكون بإمكان الزوار القيام بنزهات طويلة مشياً على الأقدام، والاستمتاع برحلات سياحية على متن العربات المخصصة للكثبان الرملية ومشاهدة النجوم كجزء من النشاطات السياحية العديدة المتاحة لزوارنا في موقع الوجهة.
وبينت أن المشروع يهدف أيضاً لمشاركة التاريخ الأثري للمنطقة عبر توظيف أفراد من المجتمع المحلي ليكونوا ممثلين لثقافة وطبيعة المنطقة ويشاركوا الزوار العالميين والمحليين قصة أصالة المنطقة وتفاصيل تراثها العريق.
وأوضحت أنها بدأت أعمال بناء المنتجع الجبلي “ديزرت روك” في يوليو 2021، ووصل إلى محطات مهمة في أعمال تطويره، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال أول ضيوفه في 2022 والذي سيسبقه افتتاح أول فنادقنا في نهاية العام المقبل. وستكتمل المرحلة الأولى من المشروع والتي تضم 16 فندقاً في 2023.
اكتشفوا معنا تصاميم منتجعنا الجبلي الجديد والمسمى بــ “دزرت روك” في أحد الأودية الواقعة ضمن منطقة #مشروع_البحر_الأحمر على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية. لمعرفة المزيد: https://t.co/Z7ZL7XXJYF #بإنجازاتنا_نقود pic.twitter.com/MwcA7BQrBy
— شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) September 27, 2021
وفق “أخبار 24”.