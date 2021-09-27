قاد التحدي أحد متابعي برنامج التيك توك عبد العزيز الزامل لإعادة إحياء 7 سيارات كلاسيكية بمدينة الرياض من خلال التجديد الجزئي لها بعدما كان يقوم بتجديد السيارات الحديثة فقط.
وكشف عبد العزيز لـ”أخبار 24” تفاصيل هوايته التي بدأها منذ نحو عامين والمتمثلة في الغسيل المتعمق للسيارات المهملة وتلميعها ومعالجة هيكلها، وأن الأمر بدأ بإعادة إحياء سيارته الشخصية جي إم سي موديل 2016، وقام بتوثيق ذلك وإخراجه بشكل احترافي ونشره على قناته في التيك توك، الأمر الذي حقق رواجا عاليا.
وأضاف أن تعليق أحد المتابعين أثاره بعدما تحداه في القيام بتجديد سيارة ددسن موديل 1977م، مبيناً أنه كان لديه بالفعل ددسن مهملة منذ سنوات، فقام بتجديدها وإعادة إحيائها، وتوثيق ذلك في مقطع مرئي وأرفق قصة التحدي، وبعدها حقق المقطع 7 ملايين مشاهدة، لافتا إلى أن تلك الخطوة كانت نقطة تحول في رحلته لتجديد السيارات.
وذكر أن السيارات التي يقوم بتجديدها هي خاصة لأقاربه وأصدقائه، وذلك دون مقابل مالي، لافتا إلى أن أبرز السيارات التي قام بتجديدها هي ددسن 1977، زد إكس 1981، بيوك 1984، إمبالا 1964، جمس ونيت 1977، سكايلاين 34 موديل 1999، جي إم سي 1973.
وشرح عبد العزيز خطوات التجديد والتي تتمثل في استلام السيارة وإدخالها فناء منزله، ثم إزالة الغبار عنها بطريقة تهدف للحفاظ على هيكل السيارة، ثم وضع مادة خاصة لإزالة الأوساخ وتفكيكها، وبعدها الرش بالماء، ثم منظف الشامبو، يلي ذلك شطفها بالماء وتنشيفها، ثم معالجة كاملة للهيكل وتلميعه كاملا، وتركيب جنوط جديدة إذا احتيج لذلك أو رشّها من جديد.
وأشار عبد العزيز أنه رغم حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص أصول الدين بدرجة عالية، فإن شغفه بتجديد السيارات دفعه للبحث عن وظيفة تناسب ميوله وليس تخصصه، لافتاً إلى أن لديه متجرا إلكترونيا بمواد التنظيف المستخدمة في تنظيف وتلميع السيارات، ويطمح إلى تطويره، وتخصيص جزء من الأرباح في تحويل هوايته إلى مشروع استثماري.