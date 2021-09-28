نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > الخرجي يؤسس قرية الخرج التراثية وسط إقبال الأهالي
28/09/2021   8:53 ص

خلال احتفالات اليوم الوطني

الخرجي يؤسس قرية الخرج التراثية وسط إقبال الأهالي

+ = -
1470

سعود الضحوك – الخرج اليوم / عدسة وائل حكمي :

لم يكن اليوم الوطني السعودي لاهالي محافظة الخرج اعتياديا لهذا العام من حيث مواقع الفعاليات والاحتفالات ، فرغم رصدها لست مواقع احتفال فقد كانت (القرية التراثية بالخرج) المعلم الأبرز والأحدث ، والذي زامن تدشينها يوم الوطن .

من هي ؟

القرية التراثية بالخرج تقع على بعد ٢ كلم عن مركز المدينة وتحديدا في حي مقبولة بين (الوسيطا والمحمدية) وبجوار أقدم متنزه بالخرج (الحناكية) ، وتقف على مساحة ١٢ الف م٢ ، محاطة بسور تراثي يحيط بها من كافة الاتجاهات .

مؤسس القرية !

تعود ملكية القرية للأستاذ رشيد بن محمد الخرجي ، أحد أشهر رجال الأعمال بمحافظة الخرج ، مؤسس أولى المدارس الاهلية بالخرج ، والمهتم بالتراث وفعالياته منذ كان نائب رئيس غرفة الخرج ، ورئيس لجنة السياحة بغرفة الخرج ، ثم نائب سمو رئيس اللجنة التنمية السياحة بالخرج ، حيث أقام فعاليات (الخرج سياحة وتراث بنسخها الثلاث) بقصر الملك عبدالعزيز . عشق التراث والمقتنيات التراثية واراد ان يستثمر في معشوقته ويهيأ المكان المناسب لزملاء الهواية .فكانت القرية .

أجنحة ريفية فندقية

تحتوي القرية على ٢٠ شاليها ريفيا ، و١٢ محل تراثي ، ومطعما شعبيا ، وصالة احتفالات ، ومسرح مغطى واخر مفتوح ، وصالة للضيافة ومقاهي شعبية ، ومسجدا للقرية ، ومواقع للاسر المنتجة .

اراء الزوار

تعددت الاشادات ممن زاروا القرية من شتى مناطق المملكة وكان لقرب القرية سببا في سهولة الوصول لها والازدحام الذي صاحب الفعاليات ، وقد أشادوا بالتنوع والعرضة السعودية واجنحة القرية والمعرض الفني التشكيلي ، اضافة لمسرح الطفل والذي يقدم الجوائز للاطفال ، والاستعراضات الراقصة للاطفال .

جهود تنظيمية

لم يكن العمل سهلا للوصول لهذا المستوى من التنظيم ، سواء داخل القرية من المنظمين او خارج القرية من فرق الدوريات الأمنية والمرور والشرطة ، والذين ساهموا بلا شك في النجاح ، فشكرا لهم

طلبات الجماهير

طالب العديد من الزوار والذين تجاوز عددهم في الايام الاربع الـ ٢٣ ألف زائر حسب احصائية البوبات والتردد اليومي ، طالبوا بزيادة المواقف للسيارات ، كما طالبوا بوجد ملاهي للاطفال . ودعوة المشاهير والنجوم في الفن والتمثيل وكافة التخصصات .

جهود إعلامية

كان للاعلاميين والاعلامييات بالمحافظة وخارجها جهدا كبيرا لايصال ما يحدث في القرية لخارجها وللمتابعين مما زاد من كمية الحضور يوما بعد يوم ، وتم حضور العديد من الشخصيات المشهورة . اضافة لعدسات المصورين المبدعين .

ختاما

شكرا لكل من كان سبب في ابراز هذه القرية ، والدعم الكبير من محافظ الخرج الاستاذ مساعد الماضي وكافة اعضاء لجنة التنمية السياحية ، وبقية الجهات المشاركة وشكرا للاستاذ رشيد الخرجي هذا الحفاوة والتكريم .

الخرجي يؤسس قرية الخرج التراثية وسط إقبال الأهالي

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885176608.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.