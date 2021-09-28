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أخبار محلية > هل الأفضل شراء مسكن أم استئجاره في ظل غلاء العقار؟.. كاتب عقاري يوضح
28/09/2021   1:03 م

هل الأفضل شراء مسكن أم استئجاره في ظل غلاء العقار؟.. كاتب عقاري يوضح

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أوضح كاتب عقاري ما هو الخيار الأفضل للأسر لامتلاك سكن في ظل غلاء العقار، وهل الأفضل شراء بيت أم الاستئجار، حيث أشار إلى أن المسألة تختلف من شخص لآخر ولا يمكن إعطاء راي قاطع. 

وقال الكاتب خالد الربيش إنه لو وجه ذلك السؤال لعدة أشخاص فستختلف إجاباتهم، مبيناً أن السكن استثمار تحتاجه الأسرة لكي تكون في أمان، لكنه ليس مثل الذهب أو الأسهم بل هو احتياج للأسرة في النهاية. 

وأضاف الربيش في لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الاحتياج للسكن سواءً كان إيجاراً أو تمليكاً خلال هذه الأيام تحدده عدة اعتبارات، مثل مدى الحاجة للسكن والقدرة المالية للشخص وكذلك العمر. 

وبين أن شراء مسكن حالياً غير ممكن إلا عن طريق التمويل، وكلما تقدم الشخص في العمر كلما كانت فترة التمويل أقصر، مضيفاً أنه يجب على الشخص تحديد الخيار الجيد له لامتلاك سكن حسب تلك الاعتبارات. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن الاحتياج للسكن يختلف كذلك من منطقة لأخرى ومن مدينة لأخرى حسب الإمكانية والخيارات المتوفرة والثقافة السكنية، موضحاً أنه في بعض الأحيان يكون الإيجار أفضل من التمليك. 

 

هل الأفضل شراء مسكن أم استئجاره في ظل غلاء العقار؟.. كاتب عقاري يوضح

أخبار محلية
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