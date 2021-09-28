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أخبار محلية > هل يشرع الجمع والقصر في مطار الرياض؟.. الشيخ السليمان يجيب
28/09/2021   1:03 م

هل يشرع الجمع والقصر في مطار الرياض؟.. الشيخ السليمان يجيب

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان حكم جمع وقصر الصلاة في مطار الرياض.

وأشار السليمان إلى أن كثيرا من التساؤلات ترده بخصوص هذا الأمر، وأيضا بشأن حكم الشخص المتواجد في مطار الرياض هل هو داخل البلاد أم خارجها، لافتا إلى أن الصحيح الذي ورد من اللجنة الدائمة أنه خارج البلد.

وذكر أن المسافر في مطار الرياض له أن يقصر ويجمع الصلاة، مؤكدا أنه إذا قام بأدائها جمعا وقصرا ثم فاتته الرحلة فصلاته صحيحة، كما أن القادم إلى المطار إذا وصل في وقت الصلاة فله أن يؤديها جمعا وقصرا.

وفق “أخبار 24”.

هل يشرع الجمع والقصر في مطار الرياض؟.. الشيخ السليمان يجيب

أخبار محلية
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