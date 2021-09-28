مصادر: “التعليم” تحذر المدارس الأهلية من التعاقد مع حافلات نقل مخالفة

قالت مصادر إن وزارة التعليم وجهت تحذيراً لمدارس التعليم الأهلي والأجنبي، بعدم التعاقد مع حافلات النقل التعليمي غير المرخصة من الهيئة العامة للنقل.
وأوضحت المصادر أن الوزارة شددت على المدارس بالتأكد من إصدار الحافلات للتراخيص والتصاريح اللازمة من هيئة النقل، عبر بوابة نقل مع التأكيد على البروتوكول الوقائي لأنشطة النقل العام.
وأضافت وفقاً لـ “الوطن”، أن تنبيه وزارة التعليم جاء بناء على توجيه هيئة النقل بعدم التعاقد مع الحافلات غير المرخصة، حيث تقوم الفرق الرقابية بالهيئة بمتابعة ذلك وإيقاع العقوبة على المخالفين.
يذكر أن هيئة الصحة العامة “وقاية” قد أصدرت دليلاً إرشادياً للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا تضمن الإشارة إلى جزئية النقل المدرسي، والذي اشتمل على عدد من التدابير الوقائية والاحترازية.