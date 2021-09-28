“أمن الدولة” يستذكر مسيرة قائد سابق لقوات الأمن الخاصة

أحيت رئاسة أمن الدولة مسيرة أحد القادة السابقين لقوات الأمن الخاصة، وهو الفريق محمد بن منيع البلاع، الذي تولى العديد من المهام الإدارية والعسكرية في القطاع الأمني.
ونُقل الفريق البلاع عام 1391هـ من ملاك الجيش إلى ملاك حرس الحدود، ثم ثبت على وظيفة مدير قسم الأفراد بالشؤون العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، وبعدها ثبت على وظيفة مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بحرس الحدود، وذلك عقب فترة من تكليفه بها. وفق “أخبار 24”.
في عام 1399هـ عين نائباً للمدير العام لحرس الحدود، ثم عين قائداً لقوات الأمن الخاصة في الثاني من صفر عام 1400هـ، وصدر أمر ملكي عام 1402هـ بترقيته إلى رتبة فريق، وفي الأول من شعبان عام 1405هـ صدر أمر ملكي بإحالته للتقاعد.
نتذكر اليوم #مسيرة_قائد أمنيّ فذّ، تولى العديد من المهام الإدارية والعسكرية؛ معالي الفريق محمد بن منيع البلاع، قائد قوات الأمن الخاصة
(١٤٠٠ – ١٤٠٥هـ). pic.twitter.com/IHXItibpxa
— رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) September 27, 2021