تعرف على جدول مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد

كشف الاتحاد السعودي لكرة اليد، عن جدول مباريات بطولة العالم للأندية “سوبر جلوب “2021” التي ستستضيفها المملكة.
وتشهد منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد مشاركة الثنائي السعودي الوحدة والنور، جامعة سيدني الأسترالي “بطل أوقيانوسيا”، كال هيت سان فرانسيسكو “بطل أمريكا الشمالية والكاريبي”، بينيروس البرازيلي “بطل أمريكا الجنوبية والوسطى”.
كما يشارك في سوبر جلوب 2021، ماغديبورغ الألماني بدعوة من الاتحاد الدولي، برشلونة الإسباني بطل النسخة السابقة، الدحيل القطري بطل آسيا وألبورغ الدنماركي بطل أوروبا، بالإضافة إلى الزمالك المصري بطل إفريقيا.
ومن المقرر أن تقام البطولة في محافظة جدة، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2021م، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
ويأتي جدول مباريات البطولة كالآتي:
وفق “أخبار 24”.