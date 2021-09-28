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أخبار محلية > وزير التعليم: نطبق اختبارات لقياس قدرات الطلاب في الصف الأول ثانوي
28/09/2021   1:11 م

وزير التعليم: نطبق اختبارات لقياس قدرات الطلاب في الصف الأول ثانوي

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قال وزير التعليم، حمد آل الشيخ، إن الوزارة أقرت اختبارات لطلاب الصف الأول الثانوي لقياس قدرات الطالب وميوله وتوجهاته، بما يساهم في تحديد اتجاهاته في مجال معين يتخصص به.

وكشف “آل الشيخ”، خلال حديثه لقناة “العربية”، عن مبادرة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم برنامج “التوجيه المهني والتخصصي”، وإتاحة الفرص والتوجيه للطلاب في مختلف المراحل العمرية، بما يفيدهم في تحديد اتجاهاتهم المستقبلية.

وأكد أن ذلك يأتي بالتماشي مع أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يهدف لتطوير مواطن ينافس عالمياً بمهاراته وقدراته، والمساعدة في توجيهه بما يتناسب مع ميوله ومهاراته. وفق “أخبار 24”.

وزير التعليم: نطبق اختبارات لقياس قدرات الطلاب في الصف الأول ثانوي

أخبار محلية
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