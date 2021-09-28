حقيقة إعفاء مدير مدرسة متوسطة ونقل 13 معلمًا بمكة في قضية طرد طالب

تفاعلت أزمة طرد طالب من مدرسته في مكة المكرمة، نتيجة حصوله على جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا، وشهدت الواقعة تفاصيل جديدة، عقب تداول منصات التواصل خبرا يؤكد إعفاء مدير المدرسة ونقل 13 معلمًا على خلفية الواقعة.
وكشف مصدر في تعليم مكة لـ”أخبار 24″ عن عدم صحة تلك الرسالة المتداولة بخصوص إعفاء مدير المدرسة، مؤكدا أن قرار الإعفاء صدر بناء على طلب المدير، فيما جاءت عملية نقل المعلمين والمرشد الطلابي بسبب حـادثة أخرى وقعت خلال العام الدراسي الماضي ولا علاقة لها بالحـادثة الأخيرة.
وبين المصدر أن حـادثة طرد الطالب من المدرسة لا تزال رهن الإجراء ولم تصدر بخصوصها أي قرارات.
وكانت حـادثة الطالب قد وقعت مطلع الشهر الحالي بعدما استقبلت مدرسة طالباً في المرحلة المتوسطة، وعقب تسلم الكتب طُرد من المدرسة وفق تصريحات الأب، الذي أكد أن ابنه دخل الفصل الدراسي وتسلم الكتب، وبعد عودته للمنزل ورد إليه اتصال من ابنه يبلغه بإخراجه من المدرسة إلى الشارع، حيث وجده مع طالب آخر يقف عند باب المدرسة، وسأله عن السبب؛ فأفاد بعدم السماح له بالدخول، ليقوم بإيصال الطالب وولده، ثم رفع شكواه لتعليم مكة.