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أخبار المناطق > شرطة الرياض تسترد 12 مركبة مسروقة وتطيح بالجاني.. وهذا ما ضبط بحوزته
28/09/2021   6:49 م

شرطة الرياض تسترد 12 مركبة مسروقة وتطيح بالجاني.. وهذا ما ضبط بحوزته

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من استرداد 12 مركبة مسروقة، والإطاحة بالجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استرداد 12 مركبة مسروقة، والقبض على سارقها، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، من أرباب السوابق.

وأشار إلى أنه تم ضبط سلاح ناري و22 قرص أمفيتامين، بحوزة الجاني، لافتا إلى أنه جرى إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحسب الاختصاص. وفق “أخبار 24”.

شرطة الرياض تسترد 12 مركبة مسروقة وتطيح بالجاني.. وهذا ما ضبط بحوزته

أخبار المناطق
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