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أخبار محلية > يتحرك ويمارس الرياضة.. هكذا تغيرت أحوال منصور الشراري بعد إجرائه عملية تكميم المعدة
29/09/2021   2:16 ص

يتحرك ويمارس الرياضة.. هكذا تغيرت أحوال منصور الشراري بعد إجرائه عملية تكميم المعدة

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كشف مواطن عانى من السمنة الشديدة، يُدعى منصور الشراري، مستجدات حالته الصحية في الفترة الأخيرة، بعد خضوعه لعملية جراحية لتكميم المعدة.

وأكد الشراري، خلال حديثه لبرنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أنه يتمتع بصحة جيدة بعدما أجرى العملية في مستشفى الملك خالد الجامعي، موجهًا الشكر لكل من دعمه في الفترة الماضية.

من جانبه، قال شقيق منصور، فواز الشراري، إنه فقد الكثير من وزنه بعد إجراء العملية وبات قادرًا على التحرك والمشي، موضحًا أنه تمكن من خسارة جزء من وزنه قبل الخضوع للعملية بفضل ممارسته للرياضة والسباحة.

وأضاف فواز أن شقيقه منصور بات يعتمد على نفسه في الحركة والمشي، مشيرًا إلى أنه عانى من الألم بعد العملية لمدة 4 أيام تقريبًا، ثم عاد بعدها لممارسة الرياضة مجددًا. وفق “أخبار 24”.

وأبان أنه سوف يستمر في ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي لعدة أشهر، حتى يعود الجسم إلى وضعه الطبيعي، مشيدًا بجهود الطاقم الطبي الذي تابع حالة منصور في المستشفى.

يتحرك ويمارس الرياضة.. هكذا تغيرت أحوال منصور الشراري بعد إجرائه عملية تكميم المعدة

أخبار محلية
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