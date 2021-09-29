نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في هزيمة مُنافسه مانشستر سيتي الإنجليزي، بثنائية نظيفة، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وشهدت المُباراة التي أقيمت على ملعب “حديقة الأمراء” الهدف الأول عبر ليونيل ميسي بقميص فريقه الجديد بعد انتقاله إليه الشهر الماضي قادماً من برشلونة.
وسجل النجم السنغالي إدريسا جايي، الهدف الأول للفريق الباريسي في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، وذلك بعد لعبة رائعة بدأت من المغربي أشرف حكيمي ومرت بمبابي ونيمار قبل أن تصل إلى جايي الذي أطلق تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.
وانتظرت جماهير باريس سان جيرمان حتى الدقيقة 74، التي شهدت تسجيل أول أهداف ميسي، عندما استلم الكرة من قبل خط وسط الملعب من فيراتي لينطلق ويتبادل الكرة عند حدود منطقة الجزاء لتصل إليه قبل أن يُطلق تسديدة رائعة تسكن الشباك.
وبتلك النتيجة رفع سان جيرمان رصيده إلى 4 نقاط، ليرتقي إلى صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد السيتي عند 3 نقاط في المركز الثالث.