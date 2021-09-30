بالفيديو.. أخصائي: هكذا يتعامل المتعافي من “كورونا” مع الأعراض بالمفاصل والعضلات

أوضح أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور ياسر السفلان، أن المتعافي من فيروس “كورونا” قد يُلازمه بعض الأعراض المُتعلقة بالمفاصل والعضلات مثل الشعور بآلام في المفاصل، وضعف في بعض العضلات بجسده.
وقال السفلان خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن العلاج الطبيعي يتدخل في تلك الحالات لعلاج هذه الأعراض والتعامل معها؛ لوقف استمرارها لفترات طويلة.
ولفت إلى أنه يتم وضع خطة علاجية للمريض من أجل استرجاع نشاطه تدريجياً بعد التعافي، موضحاً أن تلك الخطة تختلف من شخص إلى آخر حسب حالته وأعراضه. وفق “أخبار 24”.
ياسر السفلان .. أخصائي علاج طبيعي مختص بإصابات العظام والملاعب : تعامل العلاج الطبيعي مع متعافي فيروس #كورونا يكون بخطة علاجية لاسترجاع نشاطه تدريجيا بعد التعافي خاصة مع استمرار بعض الأعراض@Yaseralsaflan#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/XP35nXz78E
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 29, 2021