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أخبار محلية > بالفيديو.. أخصائي: هكذا يتعامل المتعافي من “كورونا” مع الأعراض بالمفاصل والعضلات
30/09/2021   6:57 ص

بالفيديو.. أخصائي: هكذا يتعامل المتعافي من “كورونا” مع الأعراض بالمفاصل والعضلات

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أوضح أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور ياسر السفلان، أن المتعافي من فيروس “كورونا” قد يُلازمه بعض الأعراض المُتعلقة بالمفاصل والعضلات مثل الشعور بآلام في المفاصل، وضعف في بعض العضلات بجسده.

وقال السفلان خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن العلاج الطبيعي يتدخل في تلك الحالات لعلاج هذه الأعراض والتعامل معها؛ لوقف استمرارها لفترات طويلة.

ولفت إلى أنه يتم وضع خطة علاجية للمريض من أجل استرجاع نشاطه تدريجياً بعد التعافي، موضحاً أن تلك الخطة تختلف من شخص إلى آخر حسب حالته وأعراضه. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أخصائي: هكذا يتعامل المتعافي من “كورونا” مع الأعراض بالمفاصل والعضلات

أخبار محلية
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