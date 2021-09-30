وثق مقطع فيديو عملية خطف مقيم آخر يعمل في محطة وقود بمنطقة حائل، من نفس الجناة الذين قاموا بعملية خطف سابقة لعامل بمحطة وقود أخرى.
وأظهر الفيديو العامل يجلس على كرسي داخل المحطة قبل أن تحضر سيارة نزل منها شخص، وطلب شخص آخر داخل السيارة من العامل الاقتراب منها للحديث معه، ليتفاجأ العامل بالشخص الأول يحمله ويضعه بقوة داخل السيارة.
يذكر أن شرطة منطقة حائل أعلنت القبض على الجناة المتهمين بخطف عاملين بمحطتي وقود والاعتداء عليهما وسلبهما، مبينة أنهم 3 مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة.
وفق “أخبار 24”.