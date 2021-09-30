قصة مأساوية.. ثعبان يقـتل طفلة بعدما ترصد لها داخل منزلها في أبها

لقيت الطفلة تمارا عبدالرحمن حتفها، أمس (الأربعاء)، متأثرة بإصـابتها بلدغة ثعبان تسلل إلى داخل المنزل في أبها، نُقلت على إثرها إلى مستشفى عسير المركزي، حيث توفيت هناك.
وقال والد الطفلة، وفقا لـ”العربية نت”، إن الثعبان ترصد لابنته في دورة المياه بالمنزل، ونظراً لصغر عمرها “6 سنوات” لم تنتبه إلى وجوده في المرحاض، حتى أصيبت بلدغة منه.
وأضاف أن أفراد الأسرة أصيبوا بذهول ولم يتوقع أحد وجود مثل هذه الزواحف داخل دورة المياه، خاصة أن المنزل في مدينة أبها، مشيرًا إلى أن ابنته نُقلت للمستشفى في محاولة لإسعافها، ولكنها لقيت حتفها، نتيجة إصابتها الخطيرة، رغم تلقيها الرعاية الطبية.