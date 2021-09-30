4 أخطاء شائعة قد تؤدّي إلى احتراق أجهزة آيفون

ينصح خبراء الأجهزة الإلكترونية بتجنّب بعض الأخطاء الشائعة عند شحن أجهزة “آيفون”، والتي قد تؤدّي إلى احتراق تلك الأجهزة وتعرّض مستخدميها للخطر.
ورصد خبراء شركة أبل الأمريكية، وفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، 4 أخطاء شائعة عند شحن أجهزتها باهظة الثمن، محذرين من خطر نشوب حريق أو انفجارها وإصابة المستخدمين.
لا تستخدم الكابل التالف
تحذّر الشركة من أن استخدام الكابلات أو أجهزة الشحن التالفة أو الشحن عند وجود الرطوبة، قد يتسبّب في نشوب حريق، أو صدمة كهربائية أو إصابة أو تلف الجهاز.
وتنصح باستبدال الكابلات أو المحولات التالفة أو المهترئة فوراً، وذلك تجنباً لوقوع مثل تلك الحوادث أو خسارة الجهاز.
تجنب استخدام شواحن الطرف الثالث
توصي الشركة بتجنّب استخدام كبلات أو محولات تابعة لجهات خارجية، والتي يتم تصنيعها بثمن منخفض ومن دون معايير سلامة مناسبة.
كما تشدّد على استخدام شاحن أيفون الأصلي أو بدائله التي تباع في متجر أبل، مشيرةً إلى أن الشاحن المعيب قد يتسبب في اندلاع حريق في حالة تعطله.
لا تستبدل بطارية “آيفون” بنفسك
تدعو “أبل” إلى تجنب استبدال المستخدم لبطارية آيفون بنفسه، موصيةً باستبدالها عبر الفنيين بالشركة أو عن طريق مزود خدمة معتمد.وفق “أخبار 24”.
وتشير إلى أن الاستبدال أو الإصلاح غير الصحيح قد يؤدّي إلى تلف البطارية أو ارتفاع درجة حرارتها أو حدوث إصابة.
لا تنم بجانب الجهاز
فيما تحذر من وضع الجهاز على فراش النوم عند شحنه طوال الليل، موصيةً في هذه الحالة بالتأكد من عدم توصيله بالكهرباء.
كما أوصت بعدم وضع جهاز “آيفون” أسفل أو داخل أي شيء أثناء توصيله بالكهرباء، والاحتفاظ بالجهاز ومحول الطاقة وأي شاحن لاسلكي في منطقة جيدة التهوية أثناء الاستخدام أو الشحن.