مسؤول بـ”اتحاد الغرف” يتوقع إغلاق 400 مدرسة أهلية بسبب الأزمات المالية

رجّح رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم باتحاد الغرف السعودية عبدالعزيز الفهد، ارتفاع عدد المدارس الأهلية التي ستغلق أبوابها هذا العام إلى 400 مدرسة؛ بسبب الأزمات المالية.
وأوضح الفهد، أن 180 مدرسة أغلقت أبوابها العام الماضي، مبيناً أن الانتقال من المدارس الحكومية للمدارس الأهلية هذا العام توقف بشكل كبير.
ونوه وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن متوسط تكلفة الطالب بالمدارس الحكومية يبلغ 28.500 ألف ريال، ومتوسط التكلفة بالمدارس الأهلية يتراوح بين 12 إلى 15 ألفا. وفق”أخبار 24″.
وأرجع مشاكل المدارس الأهلية إلى استمرار جائحة “كورونا” و”التعليم عن بُعد”، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في ضعف الإقبال على تلك المدارس.