الحصيني يوضح تفاصيل الطقس المتوقع خلال إجازة نهاية الأسبوع

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، ملامح الطقس المتوقع خلال إجازة نهاية الأسبوع، مبيناً أن الأجواء ستكون حارة نهاراً، ولطيفة فجراً على معظم المناطق.
وقال الحصيني إنه من المتوقع أن يشهد اليوم الخميس هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، مع رياح متوسطة السرعة على أجزاء من القطاع الغربي. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الطقس المتوقع يومي الجمعة والسبت يتمثل في أجواء حارة نهاراً ولطيفة فجراً على معظم المناطق، كما يُتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة، وجازان ونواحي الخرخير.