الاهتمام بالصحة النفسية ليس أمرًا هينًا، لذا إذا شعرت بتقلب مزاج متكرر عليك أن تطلب العون والمساعدة من المختصين فقد يكون ذلك مؤشراً على الإصابة بأحد الاضطرابات النفسية.
وأوصت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، بضرورة اتباع 5 خطوات لأجل المساعدة على تعزيز صحتك النفسية.
التواصل مع الآخرين
يساعد الاهتمام بالتواصل مع الآخرين على تحسين الصحة العقلية ويعد فرصة لتبادل الخبرات الإيجابية والدعم العاطفي.
النشاط البدني
يجب أن تحافظ على نشاط بدني يومي تقوم به، ومن بين الأنشطة البدنية المشي أو السباحة، لأن هذا من شأنه أن يعزز الحالة المزاجية، ويخفف من التوتر والقلق.
احترام الذات
عليك احترام ذاتك وتقديرها، لأن هذا يؤثر إيجابيا على صحة الدماغ، ويؤدي إلى حدوث تغيرات كيميائية في المخ وهو ما يحسن مزاجك.
تعلم مهارات وهوايات جديدة
إن وجدت نفسك ضحية لتقلب المزاج عليك تعلم مهارات جديدة وهوايات جديدة، وهو ما يساعد على تحسين صحتك العقلية وتعزيز ثقتك بنفسك.
مساعدة الآخرين
لا تجعل الأمر منغلقًا عليك، بل عليك الاهتمام بمساعدة الآخرين، ما يكسبك شعورًا باحترام ذاتك وإحساسًا بقيمتك في المجتمع.وفق”أخبار 24″.