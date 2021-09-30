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تعليم الخرج > وزير التعليم يوجه الجامعات والمدارس بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد
30/09/2021   6:36 م

وزير التعليم يوجه الجامعات والمدارس بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد

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وجه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، الجامعات وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يُصادف الـ9 من ديسمبر.

وشدد الوزير على ضرورة إبراز جهود المملكة في مجال مكافحة الفساد، من خلال استعراض ما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من جهود لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد بكافة صوره في المجتمع. فق”أخبار 24″.

وشمل التوجيه الحرص على تفعيل دور المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعات والمدارس في بناء مفاهيم النزاهة، ونشر الرسائل التوعوية، وتعزيز قيمها لدى الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية.

وزير التعليم يوجه الجامعات والمدارس بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد

تعليم الخرج
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