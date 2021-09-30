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أخبار محلية > “الخطوط السعودية” تسيّر رحلة خاصة إحياءً لذكرى أول رحلة للملك المؤسس بالطائرة
30/09/2021   6:42 م

“الخطوط السعودية” تسيّر رحلة خاصة إحياءً لذكرى أول رحلة للملك المؤسس بالطائرة

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تُسيّر شركة الخطوط الجوية السعودية اليوم (الخميس)، رحلة خاصة إحياءً لذكرى أول رحلة للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود بالطائرة قبل 76 عاماً.

وقالت الشركة إن الرحلة ستنطلق من الرياض إلى الطائف، بطائرة تتزين بشعار حقبة السبعينيات والثمانينيات الميلادية.

ونشرت الشركة صورة قديمة للملك عبدالعزيز، وهو على سلم الطائرة التي استقلها في رحلته الأولى، مبينة أنها ستسير رحلة خاصة اليوم بهذه المناسبة. وفق”أخبار 24″.

 

“الخطوط السعودية” تسيّر رحلة خاصة إحياءً لذكرى أول رحلة للملك المؤسس بالطائرة

أخبار محلية
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