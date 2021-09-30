“الخطوط السعودية” تسيّر رحلة خاصة إحياءً لذكرى أول رحلة للملك المؤسس بالطائرة

تُسيّر شركة الخطوط الجوية السعودية اليوم (الخميس)، رحلة خاصة إحياءً لذكرى أول رحلة للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود بالطائرة قبل 76 عاماً.
وقالت الشركة إن الرحلة ستنطلق من الرياض إلى الطائف، بطائرة تتزين بشعار حقبة السبعينيات والثمانينيات الميلادية.
ونشرت الشركة صورة قديمة للملك عبدالعزيز، وهو على سلم الطائرة التي استقلها في رحلته الأولى، مبينة أنها ستسير رحلة خاصة اليوم بهذه المناسبة. وفق”أخبار 24″.
تسيّر #الخطوط_السعودية رحلة خاصة إحياءً لذكرى أول رحلة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـــ طيب الله ثراه ـــ قبل 76 عاماً، وذلك اليوم الخميس 30 سبتمبر من الرياض إلى الطائف بالطائرة التي تتزين بشعار حقبة السبعينات والثمانينات الميلادية. pic.twitter.com/dK0zVL9ryr
— المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) September 30, 2021