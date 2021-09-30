بدءًا من 1 أكتوبر.. “سابك” تسوق حصة “أرامكو” في منتجات “بترو رابغ “البتروكيماوية

كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، الذراع الكيماوية لشركة “أرامكو”، اليوم (الخميس)، عن عزمها تسويق المنتجات البتروكيماوية في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترو رابغ”، بدءًا من غدٍ الجمعة الموافق 1 أكتوبر 2021م.
وتتضمن عملية إعادة تنسيق مسؤوليات التسويق، مجموعة من المنتجات السائلة والبوليمرات، تشمل غلايكول الإثيلين الأحادي، والبولي بروبيلين، والبولي إيثيلين، والبولي ميثيل ميثاكريليت، ومنتجات البولي أميد.
وتهدف “سابك” بهذه الخطوة إلى تعزيز منتجاتها وخدماتها المشتركة، والحفاظ على ميزتها التنافسية في صناعة الكيماويات العالمية، وتوفير نقاط البيع، وخدمات وحلول ما بعد البيع، كما تتوقع الشركة زيادة كفاءة سلسلة الإمدادات بعد هذه التغييرات الأخيرة. وفق “أخبار 24”.