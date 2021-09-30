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أخبار محلية > بمجسم للمؤسس وطباعة “البوردنج” القديم.. الخطوط السعودية تحيي ذكرى أول رحلة للملك عبدالعزيز
30/09/2021   10:39 م

بمجسم للمؤسس وطباعة “البوردنج” القديم.. الخطوط السعودية تحيي ذكرى أول رحلة للملك عبدالعزيز

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احتفلت الخطوط الجوية السعودية بذكرى أول رحلة للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، والتي قام بها يوم الأحد 30 سبتمبر 1945م من عفيف إلى الحوية بطائرة من طراز دوغلاس (DC-3).

وجاء احتفال الشركة بالمناسبة بتسيير رحلة خاصة اليوم الخميس، الموافق نفس التاريخ 30 سبتمبر، من الرياض إلى الطائف بطائرة بوينج (B777-300)، زُينت بشعار حقبة السبعينات والثمانينات الميلادية.

وعلى أرض المطار وفرت الشركة في صالة المغادرة مجسماً للملك المؤسس، فيما تولى منسوبوها التعريف بالذكرى الغالية للضيوف، كما فاجأت الضيوف بطباعة بطاقة الصعود للطائرة بالطريقة التقليدية القديمة.

واستمع المسافرون على متن الرحلة إلى الأغاني الوطنية، إلى جانب توزيع ملف خاص لكل مسافر تضمن عدداً خاصاً من صحيفة “أم القرى” يحكي تفاصيل الرحلة التاريخية الأولى للملك المؤسس.

يُذكر أن الملك عبد العزيز تلقى طائرة من طراز (DC-3) هدية من الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت عام 1945م، والتي شكّلت نواة لأسطول الخطوط السعودية، وتحولت بعدها لشركة طيران دولية من مؤسسي حركة النقل الجوي في الشرق الأوسط.

الخطوط السعودية تحيي ذكرى أول رحلة للملك عبدالعزيز

وفق “أخبار 24”.

بمجسم للمؤسس وطباعة “البوردنج” القديم.. الخطوط السعودية تحيي ذكرى أول رحلة للملك عبدالعزيز

أخبار محلية
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