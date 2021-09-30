انطلق مساء اليوم معرض إكسبو 2020 الدولي في دبي، والذي يشارك فيه عدد كبير من دول العالم منها المملكة، حيث يستعرض المعرض أبرز التجارب والابتكارات والإبداعات الفنية لثقافات مختلفة.
ويركز المعرض على الذكاء الاصطناعي والنقل الجوي، كما يتيح فرصة كبيرة للتعرف على أحدث الابتكارات في المجال الطبي ويشهد المعرض مؤتمرا عن إنجازات روسيا في مجال الفضاء.
وتشارك المملكة في المعرض بجناح بارز يمثل ثقافة وعراقة وتطور المملكة، وهو يشبه في شكله نافذة ضخمة تفتح من الأرض وترتفع إلى السماء، في حين تمثل واجهة المبنى المبتكرة طموح المملكة غير المحدود، وتعكس طابعها الترحيبي وثقافتها الضاربة في القدم.
وضم الحفل نخبة فنية تجسد تنوع المواهب في المنطقة، منهم الفنانون محمد عبده وأحلام وحسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي وألماس، واللبنانية الأمريكية ميساء قرعة.
وبدأ الحفل بالنشيد الوطني الإماراتي بأداء الفنان راشد النعيمي، في حضور حاكم دبي محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، فيما رُفعت أعلام الدول المشاركة جميعها، وسار حاملوها في مكان الحفل، وأطلقت الألعاب النارية.
وفق “أخبار 24”.