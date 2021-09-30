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أخبار محلية > بالصور.. مواطن يروي تفاصيل لقاء سنوي يجمع أصدقاء سكن جامعي منذ 40 عاماً
30/09/2021   10:38 م

بالصور.. مواطن يروي تفاصيل لقاء سنوي يجمع أصدقاء سكن جامعي منذ 40 عاماً

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كشف المواطن عبد الرحمن الفاضل عن تفاصيل الصداقة التي جمعت طلاب السكن الجامعي في جامعة الرياض “جامعة الملك سعود حالياً” قبل 40 عاماً، وقصة لقائهم السنوي الذي لم ينقطع.

وأوضح الفاضل (مدير مصفاة أرامكو بالرياض) أنه وأصدقاءه ينتظرون اجتماعهم السنوي بشغف لأنه يعيد لهم ذكريات الشباب.

وأكد أنهم قبل 7 سنوات قرروا الاجتماع سنوياً لاستعادة الذكريات الجميلة بعد أن تزوجوا وكوَّنوا أُسَرهم، فتم أول اجتماع في الرياض، ثم توالت الاجتماعات كل سنة باستضافة زميل لهم في مدينته، منوهًا إلى أن الاجتماعات كانت في الرياض، شقراء، الدمام، الجوف، مكة، حائل.

واستذكر الفاضل فترة دراستهم وسكنهم بالسكن الجامعي قائلاً: “عشنا أياما جميلة كانت كفيلة بإنشاء علاقة صداقة مميزة، حيث كنا نجتمع في صالة الشقة ونتناول وجبات الطعام في مطعم السكن، وأحياناً كنا نتعاون لإعداد وجبات الطعام داخل الشقة”.

وبيّن أن اجتماعاتهم السنوية تُعتبر فرصة ذهبية للتعرف على ثقافة كل مدينة يزورونها؛ كالدمام وشواطئها، والجوف وإرثها التاريخي، ومكة وفرصة أداء العمرة، أما الرياض وشقراء فلمنتجاتهما كالتمر والكليجة، وحائل بجبالها الشامخة وكرم أهلها الحاتمي.

لقاء سنوي يجمع أصدقاء سكن جامعي منذ 40 عاماً

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. مواطن يروي تفاصيل لقاء سنوي يجمع أصدقاء سكن جامعي منذ 40 عاماً

أخبار محلية
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