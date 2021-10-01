فيديو متداول للشيخ زايد بن حمدان يسير على قدميه لأول مرة منذ إصابته في “عاصفة الحزم”

أظهر مقطع فيديو متداول، الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وهو يسير على قدميه لأول مرة منذ إصابته خلال مشاركته في “عاصفة الحزم” لدعم الشرعية باليمن.
وبيّن الفيديو الذي نشره الإعلامي الإماراتي عبدالله بن دفنا، الشيخ زايد بن حمدان وهو يسير على قدميه برفقة عدد من المسؤولين خلال حضورهم حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي.
وأصيب الشيخ زايد بن حمدان قبل نحو 4 سنوات في حـادثة تعرضت لها مروحية إماراتية بسبب خلل فني في اليمن، وذلك ضمن مشاركته في “عاصفة الحزم”.
الحمدالله #اكسبو الخير فيه بشاير الخير بطل الامارات سمو الشيخ زايد بن حمدان ال نهيان الله يحفظه #Expo2020Dubai pic.twitter.com/xsfQefHy7o
— عبدالله بن دفنا (@bn_dfna) September 30, 2021
وفق “أخبار 24”.