لأول مرة منذ بدء جائحة “كورونا”.. تجهيز الساحة الخارجية بالمسجد الحرام لأداء الصلاة

كشف المتحدث باسم رئاسة شؤون الحرمين، هاني حيدر، عن تجهيز الساحة الخارجية في المسجد الحرام لأداء الصلاة لأول مرة منذ بدء جائحة “كورونا”.
وأوضح حيدر في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن عملية التجهيز ستبدأ من بعد منتصف هذه الليلة، حيث سيشمل ذلك وضع السجاد وأعمال التعقيم وتوفير عبوات مياه زمزم.
ونوه إلى أنه جرى زيادة عبوات مياه زمزم التي يتم توزيعها لتصل إلى 2.5 مليون عبوة، بالإضافة إلى زيادة أعمال التعقيم، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.
فيديو | رئاسة الحرمين لـ #نشرة_التاسعة: تجهيز الساحة الخارجية بالسجاد لأداء الصلاة في #المسجد_الحرام لأول مرة منذ بدء جائحة #كورونا#الإخبارية pic.twitter.com/ph4SKLgOwv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 30, 2021
وفق “أخبار 24”.