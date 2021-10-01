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أخبار محلية > لأول مرة منذ بدء جائحة “كورونا”.. تجهيز الساحة الخارجية بالمسجد الحرام لأداء الصلاة
01/10/2021   7:01 ص

لأول مرة منذ بدء جائحة “كورونا”.. تجهيز الساحة الخارجية بالمسجد الحرام لأداء الصلاة

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كشف المتحدث باسم رئاسة شؤون الحرمين، هاني حيدر، عن تجهيز الساحة الخارجية في المسجد الحرام لأداء الصلاة لأول مرة منذ بدء جائحة “كورونا”.  

وأوضح حيدر في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن عملية التجهيز ستبدأ من بعد منتصف هذه الليلة، حيث سيشمل ذلك وضع السجاد وأعمال التعقيم وتوفير عبوات مياه زمزم.  

ونوه إلى أنه جرى زيادة عبوات مياه زمزم التي يتم توزيعها لتصل إلى 2.5 مليون عبوة، بالإضافة إلى زيادة أعمال التعقيم، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”. 

 

وفق “أخبار 24”.

لأول مرة منذ بدء جائحة “كورونا”.. تجهيز الساحة الخارجية بالمسجد الحرام لأداء الصلاة

أخبار محلية
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