رغب في الربح السريع.. 13 شيكاً على بياض تقود مواطناً إلى السجن

قاد توقيع 13 شيكاً على بياض، مواطناً إلى السجن وإحالته للنيابة العامة لتورطه بقضية تستر تجاري على مُقيم بمجال بيع أجهزة الحاسب الآلي.
وتشير التفاصيل إلى أن المُقيم اتفق مع المواطن على تأسيس منشأة تختص بتوريد وبيع وصيانة أجهزة الحاسب الآلي من أجل تحقيق أرباح سريعة.
وطلب المُقيم المُتستر عليه من المواطن أن يوقع له شيكات على بياض لتسهيل أعمال المنشأة، وتوريد البضائع بالنظر لمعرفة الموردين له. وفق “أخبار 24”.
ووقع المواطن 13 شيكاً على بياض، ليستغلها المُقيم في شراء كميات كبيرة من أجهزة الحاسب الآلي بمبالغ تصل لمئات الآلاف من الريالات، ومن ثم بيعها خلال مدة زمنية قصيرة.
وفوجئ الموردون خلال صرفهم الشيكات من البنوك بأنها بدون رصيد، ليتقدموا ببلاغات للجهات المعنية التي ألقت القبض على المواطن والمُقيم.