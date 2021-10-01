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أخبار المناطق > توقيف السائق 10 أيام.. تطورات جديدة بـ “حـادث الشاحنة” في المدينة
01/10/2021   7:04 ص

توقيف السائق 10 أيام.. تطورات جديدة بـ “حـادث الشاحنة” في المدينة

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أفادت مصادر، بأن سائق الشاحنة التي اصطدمت بعدة مركبات في المدينة المنورة وتسببت بوفـاة وإصابة 9 أشخاص، موقوف حالياً 10 أيام على ذمة التحقيق.  

وقالت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، إنه جرى إحالة ملف سائق الشاحنة من قبل الإدارة العامة للمرور إلى الجهة المُختصة عقب مباشرة الحـادث.  

ولفتت إلى أن قائد الشاحنة تعمد قبل الحـادث عبور نقطة مركز قريضة دون توقف، كما تناثرت بعض حمولته على الطريق عند قدومه من الكسارة.  

ونوهت إلى أن السائق لم يستجب لنداء رجال المرور بالتوقف واتجه نحو الإشارة وفقد السيطرة على الشاحنة، متسبباً في الحـادث الأليم.

توقيف السائق 10 أيام.. تطورات جديدة بـ “حـادث الشاحنة” في المدينة

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