مستشارة أسرية تنصح النساء بقبول الزواج عليهن.. وتتحدث عن الفائدة من ذلك

نصحت المستشارة الأسرية الدكتورة زهرة المعبي، النساء بقبول مسألة الزواج عليهن إذا جرى هذا الأمر؛ حفاظاً على بيوتهن وعدم الدخول في مشاكل مع الأزواج.
وقالت المعبي خلال مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إنه يجب أن يكون لدى النساء بعض المرونة في هذا الموضوع، بحيث تقبل وترضى المرأة بالزواج عليها وإن كان الأمر مؤلماً لها.
وأضافت أن السيدة العاقلة تتقبل الأمر حتى لا تتسبب في نشر البلبلة والمشاكل داخل المنزل وتحافظ على أسرتها، مبينةً أن عدم قبول المرأة بالزواج عليها هو شيء فطري وغريزي داخلها.
د. زهرة المعبي .. مستشارة أسرية : السؤال ليس ليش ترضى الزوجة بزواج زوجها عليها.. السؤال هو ليش ما ترضى .. يجب أن يكون هناك بعض المرونة @dr_zsm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vGSwRP3CyT
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 30, 2021
وفق “أخبار 24”.